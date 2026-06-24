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В Раменском провели занятие Школы здоровья перед летней жарой

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменской центральной библиотеке состоялось очередное занятие Школы здоровья. Встречу посвятили вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и правилам сохранения хорошего самочувствия в жаркую погоду, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Руководитель Школы здоровья Виктория Догорян рассказала слушателям о факторах, которые ежедневно влияют на состояние организма. Участники обсудили принципы сбалансированного питания, значение полноценного сна, влияние эмоциональных нагрузок и способы поддержания здоровья в летний период.

По словам специалиста, одна из главных задач таких встреч заключается в повышении медицинской грамотности населения и формировании ответственного отношения к собственному здоровью.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Участники отметили, что подобные занятия помогают получать достоверную информацию из профессиональных источников и лучше понимать особенности работы организма. Многие признались, что раньше искали ответы на вопросы о здоровье в интернете, однако личное общение с врачом оказалось более полезным и информативным.

Жительница Раменского Надежда Анатольевна подчеркнула, что встречи со специалистами позволяют получать квалифицированные рекомендации и помогают разобраться в вопросах профилактики заболеваний.

Организаторы считают, что такие занятия способствуют формированию культуры заботы о здоровье, помогают людям внимательнее относиться к своему самочувствию и принимать более осознанные решения, связанные с образом жизни.
Дайана Хусинова

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