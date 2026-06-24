В Раменском провели занятие Школы здоровья перед летней жарой

24 июня 2026, 17:44

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В Раменской центральной библиотеке состоялось очередное занятие Школы здоровья. Встречу посвятили вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и правилам сохранения хорошего самочувствия в жаркую погоду, сообщает пресс-служба администрации городского округа.