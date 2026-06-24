В Раменском провели занятие Школы здоровья перед летней жарой

В Раменской центральной библиотеке состоялось очередное занятие Школы здоровья. Встречу посвятили вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и правилам сохранения хорошего самочувствия в жаркую погоду, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Руководитель Школы здоровья Виктория Догорян рассказала слушателям о факторах, которые ежедневно влияют на состояние организма. Участники обсудили принципы сбалансированного питания, значение полноценного сна, влияние эмоциональных нагрузок и способы поддержания здоровья в летний период.
По словам специалиста, одна из главных задач таких встреч заключается в повышении медицинской грамотности населения и формировании ответственного отношения к собственному здоровью.