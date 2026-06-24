Участники лагеря «Юность России» посетили Раменский медиацентр

24 июня 2026, 17:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

Воспитанники летнего лагеря Центра хорового искусства «Юность России» познакомились с работой Раменского медиацентра. Во время экскурсии ребята узнали, как создаются новости, радиопрограммы и телевизионные передачи, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.