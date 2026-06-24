Участники лагеря «Юность России» посетили Раменский медиацентр
Воспитанники летнего лагеря Центра хорового искусства «Юность России» познакомились с работой Раменского медиацентра. Во время экскурсии ребята узнали, как создаются новости, радиопрограммы и телевизионные передачи, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.
Сотрудники медиацентра показали гостям оборудование разных лет. Школьники увидели старые магнитофоны, телефонные аппараты, катушечную технику и другие устройства, которые раньше использовали в работе журналисты и сотрудники радио.
В студии Раменского радио ребят встретила Ольга Неаполитанская. Она рассказала об истории радиостанции, работе коллектива и подготовке программ, которые многие годы пользуются популярностью у слушателей округа. Участники экскурсии также познакомились с профессией звукорежиссера и посетили эфирную студию.
Отдельной частью программы стало знакомство с работой телевидения. Школьникам показали аппаратную, откуда в эфир выходят новостные выпуски, программы и фильмы, а затем провели в телевизионную студию. Во время экскурсии некоторые участники попробовали себя в роли ведущих и гостей телепередачи.
Под объективами камер и светом студийных софитов ребята смогли на практике оценить особенности работы перед камерой. В завершение встречи воспитанники Центра хорового искусства «Юность России» поблагодарили сотрудников медиацентра творческим подарком. Они исполнили песню прямо в студии.
Экскурсия позволила школьникам увидеть работу современных средств массовой информации изнутри и познакомиться с профессиями, которые связаны с созданием радио- и телевизионного контента.
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