Мастер-класс чемпиона мира по боксу Кармазина собрал в Раменском 200 спортсменов

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Более 200 раменских спортсменов приняли участие во встрече с чемпионом мира по боксу по версии IBF Романом Кармазиным. Легендарный боксёр приехал в спорткомплекс «Борисоглебский», сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Сначала состоялась автограф-сессия, которая длилась около часа. Затем перешли к тренировочному процессу. У воспитанников счастливые лица, глаза горят. Такие встречи – сильный мотивационный момент», – отметил президент Раменской федерации бокса и кикбоксинга Юрий Ермаков.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Обращаясь к ребятам, чемпион мира сказал, что главное – верить в себя и идти к намеченной цели.
Тренировки под руководством знаменитых наставников в Раменском проводят раз в месяц. Такие мастер-классы стали возможны благодаря содействию Раменской федерации бокса и кикбоксинга.
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Лора Луганская