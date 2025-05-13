Спортсмены пяти регионов собрались на первенстве России по голболу в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Раменском округе стартовало первенство России по голболу среди юношеских и юниорских команд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
За звание сильнейших в этом паралимпийском виде спорт борются спортсмены из пяти регионов страны. Первенство России проводится в округе регулярно благодаря созданной там специализированной инфраструктуре
Голбол – это командная игра с озвученным мячом для людей с нарушениями зрения. Участники соревнуются на специальной площадке в светонепроницаемых повязках. Цель игры – в том, чтобы как можно больше раз забить мяч в ворота соперника, как и в обычном футболе.
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«В турнире участвуют пять команд из Москвы, Краснодарского края и других регионов России. В первом туре сошлись спортсмены из столицы и Краснодарского края. Соревнования продлятся пять дней – до 17 мая включительно», – рассказали в администрацииФото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Голбол – это командная игра с озвученным мячом для людей с нарушениями зрения. Участники соревнуются на специальной площадке в светонепроницаемых повязках. Цель игры – в том, чтобы как можно больше раз забить мяч в ворота соперника, как и в обычном футболе.
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Лора Луганская