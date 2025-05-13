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Спортсмены пяти регионов собрались на первенстве России по голболу в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменском округе стартовало первенство России по голболу среди юношеских и юниорских команд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
За звание сильнейших в этом паралимпийском виде спорт борются спортсмены из пяти регионов страны. Первенство России проводится в округе регулярно благодаря созданной там специализированной инфраструктуре
«В турнире участвуют пять команд из Москвы, Краснодарского края и других регионов России. В первом туре сошлись спортсмены из столицы и Краснодарского края. Соревнования продлятся пять дней – до 17 мая включительно», – рассказали в администрации
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Голбол – это командная игра с озвученным мячом для людей с нарушениями зрения. Участники соревнуются на специальной площадке в светонепроницаемых повязках. Цель игры – в том, чтобы как можно больше раз забить мяч в ворота соперника, как и в обычном футболе.

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На конференции к 100-летию кончины святителя Тихона в Подмосковье раскрыли его роль в истории
На конференции к 100-летию кончины святителя Тихона раскрыли его роль в истории
13 мая 2025, 20:14

В Московской области прошла конференция в честь 100-летия блаженной кончины святителя Тихона. Её участниками стали богословы, священнослужители, историки, педагоги, эксперты, представители общественных и молодёжных организаций. Известные учёные раскрыли жизнь святейшего Патриарха Тихона, рассказали о его выдающемся вкладе в сохранение ценностей Русской Православной Церкви.
Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Приветственный адрес участникам конференции от имени губернатора Андрея Воробьёва огласил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Святитель Тихон – выдающийся духовный лидер, оставивший неизгладимый след в истории России. Избранный Патриархом в 1917 году в условиях гражданской войны, революции и разрухи, он сохранил главные ценности Русской Православной Церкви, заботился о духовных нуждах верующих, помогал бедным, спасал людей от голода, поддерживал сирот. Стойко перенося гонения, святитель Тихон стал символом мужества, олицетворением преданного служения избранному делу», – говорится в обращении.
Тихон взошёл на патриарший престол в один из самых сложных периодов в истории Церкви. Несмотря на гонения, он активно поддерживал верующих, проводил службы в храмах. За семь лет совершил 777 литургий и около 400 вечерних богослужений. Святитель пережил несколько покушений, многочисленные допросы и арест, но стойко перенёс все страдания.

Патриарх ушёл из жизни 7 апреля 1925 года в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1989-м был канонизирован Архиерейским Собором.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Святитель Тихон имеет чрезвычайно важное значение для каждого из нас. Он показал, что, если мы будем верить Богу, хранить верность нашей церкви, нашему Отечеству, никакие угрозы, сложности, страдания не смогут нас поработить и сломить», – отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.
Мероприятие прошло в православном просветительском центре «Усово-Спасское» в историческом Императорском имении Ильинское-Усово в Одинцовском городском округе. Там много лет работает Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». С 2011 года он реализует научно-практические программы в области просвещения, благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Патриарх Тихон очень многое делал для укрепления православной веры, сохранения Русской Церкви. 12 июня в Перми Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» примет участие в крупном форуме памяти святителя. Продолжим нести знамя почитания исповедников и новомучеников Церкви Русской», – сказала председатель Наблюдательного Совета фонда Анна Громова.
Завершил конференцию концерт духовной музыки в исполнении праздничного хора Спасского храма села Усово под управлением регента Владимира Губского.

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В экономику округа Щёлково за пять лет привлекли свыше 23 млрд рублей
13 мая 2025, 19:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В экономику городского округа Щёлково за пять лет было привлечено более 23 млрд рублей, создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В числе крупнейших работающих в муниципалитете компаний – «Щёлково Агрохим». В прошлом году в рамках проекта импортозамещения был запущен цех, выпускающий более 20 тыс. тонн продукции для защиты растений в год. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.

Сейчас в городском округе реализуют несколько крупных проектов, в том числе по технологическому суверенитету. Предусмотрено более 12 млрд рублей инвестиций. Среди этих проектов – производство роботизированных станков и деталей (ООО «ДЖИЭРСИ»), пластмассовых плит, полос, труб и профилей («Зедекс»). На этапе проектирования – заводы, которые планируют выпускать лекарственные препараты, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы и другое электрооборудование.

Предприятие «Валента ФАРМ» строит инновационный центр и модернизирует производство линейки антивирусных препаратов.

В планах до 2028 года – привлечь в муниципалитет свыше 20 млрд руб. инвестиций, создать более 2 тыс. рабочих мест и 85 производственных объектов.

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В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#щёлково
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#андрей булгаков
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Щёлкове реконструировали 27 спортивных объекта и обновят ещё три
13 мая 2025, 19:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Щёлково привели в порядок и реконструировали 27 объектов спортивной инфраструктуры. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Ещё три объекта обновят в 2025-2027 годах. Это стадионы «Локомотив» в посёлке Монино, «Труд» в посёлке Фряново и стадион им. Н.Н. Озерова в городе Щёлково.

По губернаторской программе «Открытый стадион» жители могут бесплатно тренироваться на 13 школьных площадках. В этом году добавятся ещё две – в школе №3 и в гимназии №2 в Щёлкове.

В 2026-м планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на шесть дорожек в Монине. Здание займёт почти 2,5 тыс. кв. м.

Обновляют и другие социальные объекты. Так, отремонтирован Дом культуры им. В. П. Чкалова в Щёлкове со зрительным залом на 420 мест, где занимаются более 1,3 тыс. человек. Стартовала реставрация усадьбы Фряново. Завершён первый этап капремонта КДЦ «Дом офицеров» в Монине. В рамках второго этапа проведут благоустройство прилегающей территории с реконструкцией двух фонтанов.
«В благоустройстве у нас в хорошем смысле произошла революция. Мы реализовали огромное количество небольших и крупных проектов. Это и благоустройство рядом с театром, скверы, например, Краснознаменский, Пролетарский, прогулочная зона вокруг Барских прудов рядом с усадьбой Гребнево, Чкаловские озера», – перечислил Булгаков.
Воробьёв выразил надежду на то, что эти места будут и популярны, и наполнены разными событиями, а жители почувствуют перемены в благоустройстве.

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В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования
13 мая 2025, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2020-2025 годах 439 жителей городского округа Щёлково переехали из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Сегодня расселению подлежат 112 аварийных жилых домов. 84 из них расположены в щёлковском микрорайоне Дальний воронок. Как отметил Булгаков, этот важный для жителей проект расселения будет реализован в ближайшие три года.

Во время встречи затронули и тему образования. С 2020-го в муниципалитете построили шесть школ и детский сад. Обновили ещё восемь объектов – это пять школ, два детсада и учреждение дополнительного образования.

В планах на этот год – открыть новый детсад на 240 мест вблизи ул. Неделина в городе Щёлково, а также провести капремонт шести образовательных учреждений. Это средняя школа №21 в деревне Серково, школа № 24 в посёлке Монино, лицей №14, детсад «Малыш» при школе №16, детсад «Росинка» при школе №10, а также Центр допобразования «Нептун» в Щёлкове.

В 2026-2030 годы обновят 12 школ, семь детских садов и учреждение допобразования.

Ещё одна важная обсуждённая тема – здравоохранение. С 2020 года построили новую поликлинику в посёлке Новый Городок и амбулаторию в микрорайоне Финский. Капитально отремонтировали стационар и лечебный корпус №2 в Щёлкове, амбулаторию в деревне Медвежьи Озёра.

Сейчас обновляют взрослую поликлинику на ул. Парковой в Щёлкове. Объект планируют сдать до конца года. Учреждения укомплектованы кадрами на 95%, 142 медработника обеспечены землёй.

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#капремонт
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В Щёлкове за четыре года отремонтировали 13 объектов водоснабжения
13 мая 2025, 18:38

А. Воробьёв и А. Булгаков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В городском округе Щёлково за последние четыре года провели ремонт 13 объектов водоснабжения и запустили три новые котельные. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Вы возглавляете Щёлково уже пять лет, хорошо знаете территорию. Развитие экономики, капремонт и строительство новых школ, благоустройство за это время, как видим, заметно продвинулись. В апреле на Госсовете президент запустил важный инфраструктурный проект – Щёлковские очистные, самые крупные в Подмосковье. Это повышение качества жизни для более чем 700 тыс. человек. Для работы очистных важна надёжность системы водоотведения. Доложите, как идёт работа по другим объектам», – попросил Воробьёв.
За четыре года в муниципалитете провели ремонт 13 объектов водоснабжения, трёх участков канализационного коллектора «Болшево-Щелково», модернизировали КНС «Соколовская».

Помимо этого, запустили три новые котельные – в микрорайоне Бахчиванджи города Щёлково и две – в посёлке Фряново. Отремонтировано более 64,5 км теплосетей, пять центральных тепловых пункта и котельных – на улицах Сиреневая, Институтская, Московская, Текстильщиков, а также ЦТП №1 в городе Щёлково.
«В 2020 году мы забрали 30 котельных из частных рук и постепенно их модернизировали. У нас также почти 502 км тепловых сетей. До прошлого года мы регулярно восстанавливали котельные и перекладывали сети. Сейчас занимаемся этим во Фрянове. Это отдалённая и непростая территория. Многие котельные были угольные и неэффективные. Поэтому нужно продолжать строить больше модульных котельных», – пояснил Булгаков.
В 2025-2028 годах планируется завершить реконструкцию котельной на ул. Московской, провести врезку от микрорайона «Восточный» до канализационного коллектора КНС «Кустовая», а также построить напорный коллектор от посёлка Фряново до очистных сооружений.

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