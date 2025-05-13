Ветераны СВО проведут в Раменском округе практический урок НВП

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа проведут практический урок начальной военной подготовки. Это будет уже третий подобный урок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первые два урока вызвали положительные отзывы, и теперь желающих приглашают на новое занятие. Каждый урок уникален, повторений не бывает. Ветераны делятся боевым опытом, который может пригодиться и в гражданской жизни.
Во время занятий участникам покажут оружие и содержимое индивидуальной аптечки бойца. Желающие смогут примерить современную экипировку – шлем, разгрузку и бронежилет, задать интересующие вопросы.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Практический урок НВП состоится в субботу, 17 мая, в 11.00.
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Во время занятий участникам покажут оружие и содержимое индивидуальной аптечки бойца. Желающие смогут примерить современную экипировку – шлем, разгрузку и бронежилет, задать интересующие вопросы.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Практический урок НВП состоится в субботу, 17 мая, в 11.00.
«Одеться нужно удобно и по погоде. Желательно взять с собой защитные строительные очки, головной убор и питьевую воду. Вход на мероприятие свободный. Возрастная категория – 8+. Дети без родителей или законных представителей на занятия не допускаются», – предупредил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.Сбор участников здесь: 55.627166, 38.29183
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Лора Луганская