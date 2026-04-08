Мастер по замене фильтров украл сбережения подмосковной пенсионерки
92-летнюю жительницу Серпухова обокрал рецидивист, устроившийся мастером по замене фильтров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
С информацией о том, что надо заменить фильтры для воды, пенсионерке позвонила незнакомая женщина. Спустя некоторое время к квартире пришли двое мастеров, но пенсионерка испугалась и не впустила их. Однако они вскоре вернулись в сопровождении ранее звонившей сотрудницы, и на этот раз пожилая женщина поверила и открыла дверь.
«После замены фильтров хозяйке дома выдали акт о выполнении работ и чек. Чтобы оплатить его, она достала деньги из шкафа в гостиной, а когда работники ушли, обнаружила, что пропали 380 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Полицейские сумели задержать вора. Оказалось, что это ранее судимый за грабёж 34-летний житель Тверской области. Он рассказал, что обратился к знакомой, занимающейся установкой фильтров для воды, с просьбой взять его на работу. В квартиру к пенсионерке он пришёл вместе с ней и её братом. Там злоумышленник проследил, откуда пожилая женщина достала деньги, и похитил их. Своим коллегам он о случившемся не рассказал, а украденное потратил.
Сейчас полиция проверяет причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.