Мастер по замене фильтров украл сбережения подмосковной пенсионерки

08 апреля 2026, 09:02

92-летнюю жительницу Серпухова обокрал рецидивист, устроившийся мастером по замене фильтров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





С информацией о том, что надо заменить фильтры для воды, пенсионерке позвонила незнакомая женщина. Спустя некоторое время к квартире пришли двое мастеров, но пенсионерка испугалась и не впустила их. Однако они вскоре вернулись в сопровождении ранее звонившей сотрудницы, и на этот раз пожилая женщина поверила и открыла дверь.





«После замены фильтров хозяйке дома выдали акт о выполнении работ и чек. Чтобы оплатить его, она достала деньги из шкафа в гостиной, а когда работники ушли, обнаружила, что пропали 380 тысяч рублей», — говорится в сообщении.