В Индонезии пара получила по 140 ударов плетью за интим вне брака и распитие алкоголя

Фото: iStock/Motortion

В Индонезии мужчина и женщина получили по 100 ударов плетью за интим вне брака и еще по 40 ударов за распитие алкоголя в общественном парке. Об этом сообщает Daily Mail.



Во время исполнения наказания женщина потеряла сознание и была госпитализирована. По словам представителя прокуратуры Раджеша Каны, пару наказали за интимные отношения, которые противоречат законам шариата, действующим в провинции Ачех.

Шариат в Ачехе пользуется поддержкой значительной части жителей и применяется к различным преступлениям, таким как азартные игры, алкоголизм и внебрачные связи. Глава шариатской полиции в Банда-Ачехе Мухаммад Ризаль отметил, что исключения не делаются даже для полицейских, нарушивших установленные правила.

Екатерина Коршунова

