В квартире на Камчатке прописали 38 иностранцев

08 апреля 2026, 09:00

В Петропавловске задержали мужчину, прописавшего 38 иностранцев в своей квартире

Полиция Петропавловска-Камчатского задержала 39-летнего местного жителя за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю, пишет РИА Новости.





Пресс-служба ведомства проинформировала о подробностях дела. Мужчина оформил в своей квартире на улице Звёздной 38 мигрантов. Эти люди никогда не жили по указанному адресу.





«Гражданин предоставил в органы миграционного учёта документы с недостоверными сведениями. Он осуществил фиктивную постановку на учёт иностранных граждан», — пояснили в полиции.