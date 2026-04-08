В квартире на Камчатке прописали 38 иностранцев
Полиция Петропавловска-Камчатского задержала 39-летнего местного жителя за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщили в УМВД России по Камчатскому краю, пишет РИА Новости.
Пресс-служба ведомства проинформировала о подробностях дела. Мужчина оформил в своей квартире на улице Звёздной 38 мигрантов. Эти люди никогда не жили по указанному адресу.
«Гражданин предоставил в органы миграционного учёта документы с недостоверными сведениями. Он осуществил фиктивную постановку на учёт иностранных граждан», — пояснили в полиции.
Подозреваемый уже привлекал внимание правоохранителей за аналогичное нарушение в прошлом году. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье о фиктивной регистрации иностранцев. Работа по установлению всех обстоятельств продолжается.