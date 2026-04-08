Родственники жениха раздели невесту догола после свадьбы ради ритуала
В индийском городе Канпур родственники жениха заставили невесту участвовать в странных эзотерических ритуалах без одежды. Об этом сообщает сайт Bhaskar English.
Женщина вышла замуж за ювелира Каутука Мишру два года назад. После свадьбы она узнала, что вся его семья практикует тантру. Они совершали обряды обнажёнными и требовали того же от неё. Когда невеста отказалась, родители мужа заявили, что именно благодаря таким ритуалам они обрели богатство. После этого супруг и свёкор пострадавшей силой раздели её догола.
Издевательства не прекращались. Не способная и дальше выносить такое отношение, девушка решила вернуться к своим родителям, и уже 30 марта она обратилась с жалобой в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужа пострадавшей, его родителей и брата.
