Мастерская управления «Сенеж» запустила программу для школьников Солнечногорска

Фото: пресс-служба Мастерской управления «Сенеж»
Образовательную программу, направленную на развитие патриотизма, лидерских навыков и углубление знаний о родном крае, запустила для учеников солнечногорских школ Мастерская управления «Сенеж», сообщает пресс-служба проекта.
«Наша программа для школьников Солнечногорска — это возможность познакомиться с историей родного города и страны, раскрыть потенциал каждого участника, научиться работать в команде и принимать ответственные решения», — заявил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.Участниками программы «Сенежная школа» стали 30 старшеклассников из трёх учебных заведений округа Солнечногорск: Радумльского кадетского корпуса, лицея №1 имени А. Блока и средней школы № 4. Занятия и экскурсии в рамках программы будут проходить до 30 мая.
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