Мастерская управления «Сенеж» запустила программу для школьников Солнечногорска

«Для подачи этой заявки в приложении нужно перейти в раздел «Услуги», подраздел «Все услуги» — «Дом и ЖКХ», и там выбрать «Перерасчёт размера платы за газ», а затем заполнить онлайн-форму заявления, указав ФИО и номер лицевого счёта, прикрепить необходимые документы и отправить заявку», — говорится в сообщении.

