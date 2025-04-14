Подмосковных педагогов и управленцев приглашают на проект «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»
Управленцы, педагоги и студенты из Московской области могут принять участи в новом — пятом — сезоне всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба проекта.
«Флагманы образования» — проект для тех, кто строит карьеру в сфере образования. Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального роста, а студенты пробуют себя в профессии», — говорится в сообщении.В рамках проекта реализуется несколько конкурсных треков. В этом году к ним прибавились новые: «Наставничество», «Государство», «Медиа» и «Культура». Победители конкурных треков получают рекомендации по профессиональному развитию, входят в кадровый резерв страны и занимают руководящие должности.
Регистрация на участие в проекте открыта на его официальном сайте. Там же можно узнать подробную информацию о «Флагманах образования».
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