Мать из Одинцова опровергла версию о падении ребенка в кастрюлю с супом
Жительница подмосковного Одинцова рассказала, что семимесячный ребенок получил ожоги не из-за кастрюли с супом, а в результате опрокидывания на себя вскипевшего чайника. Малыш потянул за шнур, когда мать отвлеклась, и горячая вода пролилась на него.
Как сообщает «360», женщина сразу вызвала скорую, ребенка доставили в московскую больницу, где ему сделали операцию и пересадку кожи. Врачи диагностировали ожог примерно 20–30% поверхности тела.
Ранее СМИ сообщали о падении ребенка в кастрюлю, но мать уточнила обстоятельства происшествия, подчеркнув, что это произошло случайно и по неосторожности.
