Мать из Одинцова опровергла версию о падении ребенка в кастрюлю с супом

25 ноября 2025, 17:28

Фото: iStock/GKV

Жительница подмосковного Одинцова рассказала, что семимесячный ребенок получил ожоги не из-за кастрюли с супом, а в результате опрокидывания на себя вскипевшего чайника. Малыш потянул за шнур, когда мать отвлеклась, и горячая вода пролилась на него.