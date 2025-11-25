Достижения.рф

Тело пропавшего мужчины нашли внутри статуи динозавра

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело пропавшего 39-летнего мужчины нашли внутри статуи стегозавра в пригороде Барселоны. Об этом пишет газета Daily Star.



Предполагается, что погибший пытался достать телефон, упавший внутрь конструкции. Он залез в «ногу» динозавра, но застрял и не смог выбраться. Тело обнаружили через несколько дней после пропажи. Прохожим показался подозрительным вид статуи.

Спасатели распилили часть конструкции, чтобы извлечь тело. Стегозавра снесли после происшествия.

Лидия Пономарева

