Тело пропавшего мужчины нашли внутри статуи динозавра
Тело пропавшего 39-летнего мужчины внутри статуи стегозавра в Испании
Тело пропавшего 39-летнего мужчины нашли внутри статуи стегозавра в пригороде Барселоны. Об этом пишет газета Daily Star.
Предполагается, что погибший пытался достать телефон, упавший внутрь конструкции. Он залез в «ногу» динозавра, но застрял и не смог выбраться. Тело обнаружили через несколько дней после пропажи. Прохожим показался подозрительным вид статуи.
Спасатели распилили часть конструкции, чтобы извлечь тело. Стегозавра снесли после происшествия.
