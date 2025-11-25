Экс-полицейский получил условный срок по делу редактора URA.RU Аллаярова
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова к четырем годам условно за получение взятки и превышение должностных полномочий.
Как пишет Baza, суд признал, что Карпов получил деньги от племянника, редактора портала URA.RU Дениса Аллаярова.
Прокурор запрашивал четыре года колонии общего режима, штраф в размере 600 тысяч рублей и лишение звания старшего лейтенанта. Однако судья назначил лишь условный срок и лишил экс-полицейского звания.
23 октября сообщалось, что в деле Аллаярова нашли нестыковки. В нем было много вопросов у коллег подсудимого-редактора и правозащитников.
Читайте также: