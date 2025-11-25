Пенсионерка убила парализованного сына, за которым ухаживала 50 лет

25 ноября 2025, 16:11

На Тайване осудили 80-летнюю женщину за убийство парализованного сына

Фото: iStock/LSOphoto

На Тайване 80-летняя мать убила парализованного сына, за которым ухаживала 50 лет. Об этом пишет ETtoday News.