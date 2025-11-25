Пенсионерка убила парализованного сына, за которым ухаживала 50 лет
На Тайване 80-летняя мать убила парализованного сына, за которым ухаживала 50 лет. Об этом пишет ETtoday News.
Трагедия произошла в Тайбэе. Пожилая женщина долгие годы была единственным опекуном сына, который стал инвалидом в младенчестве. Тогда он перенес пневмонию, менингит и полиомиелит.
В апреле 2023-го пенсионерка заразилась COVID-19 и осознала, что больше не сможет заботиться о сыне. В мае того же года в порыве горя и отчаяния она вложила сыну в рот красный конверт с деньгами и задушила его.
Тайванка получила 2,5 года лишения свободы, однако президент страны уже ходатайствовал о ее помиловании. Традиция вкладывать в рот умершему деньги является последним проявлением любви к нему. Это также символизирует защиту души в загробном мире.
