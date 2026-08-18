В автобусный парк Подмосковья в этом году поступит более 250 новых машин

18 августа 2026, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

252 новых автобуса выйдут на маршруты подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» в текущем году, 76 машин уже работают в муниципалитетах. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с руководителями министерств, ведомств и округов Подмосковья.





Новые автобусы распределяются туда, где выше пассажиропоток и больше старой техники.





«В этом году обновим для «Мострансавто» 252 автобуса. Они будут обслуживать пассажиров в Люберцах, Ленинском округе, Балашихе, Домодедове, Богородском и других муниципалитетах. 76 автобусов марки ЛиАЗ уже работают на маршрутах», — сказал Воробьёв.

«Проект высвободил уже 291 автобус. С их помощью мы усиливаем маршруты из Краснознаменска, Вязём, к станциям Одинцово, Лесной Городок и т.д. Важно, что так мы повышаем качество обслуживания пассажиров не только в «примкадье», но и направляем дополнительные автобусы в Истру, Власиху, Солнечногорск, Клин», — отметил глава Минтранса Московской области Марат Сибатулин.