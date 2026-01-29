Матч «Легенд хоккея» с командой любителей в Долгопрудном собрал сотни зрителей

29 января 2026, 13:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

В Центральном парке Победы в Долгопрудном состоялся матч между сборной местных спортсменов-любителей и командой «Легенды хоккея». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие, организованное 28 января в рамках регионального проекта «Выходи во двор», посетили сотни болельщиков. Перед игрой для них провели насыщенную программу, включавшую конкурсы с призами, викторины и мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.





«За команду «Легенды хоккея» выступали такие знаменитые и титулованные спортсмены, как Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Владимир Малахов, Александр Гуськов и другие. А честь Долгопрудного защищали глава округа Олег Сотник, его заместители Виктор Коновалов и Павел Нуштаев, лидер местного отделения «Боевого братства» Валерий Празднечных и др.» — говорится в сообщении.