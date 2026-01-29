Журналист Леклер: Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»

29 января 2026, 13:13

Фото: iStock/Pixfly

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал основным голкипером парижан. Об этом заявил журналист французского издания Challenges.fr Жан-Филип Леклер.





Сафонов вернулся в основной состав клуба после травмы и сыграл в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла», завершившемся со счётом 1:1. По мнению Леклера, после этой встречи можно с уверенностью говорить, что россиянин стал вратарём номер один команды.





«Шевалье не был травмирован, но разочаровывал последние недели. Сафонов же выглядел очень уверенно до травмы и теперь должен поддерживать этот уровень, чтобы сохранить место в составе», — сказал журналист Metaratings.ru.