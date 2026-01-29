Журналист Леклер: Сафонов стал основным вратарем «ПСЖ»
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал основным голкипером парижан. Об этом заявил журналист французского издания Challenges.fr Жан-Филип Леклер.
Сафонов вернулся в основной состав клуба после травмы и сыграл в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла», завершившемся со счётом 1:1. По мнению Леклера, после этой встречи можно с уверенностью говорить, что россиянин стал вратарём номер один команды.
«Шевалье не был травмирован, но разочаровывал последние недели. Сафонов же выглядел очень уверенно до травмы и теперь должен поддерживать этот уровень, чтобы сохранить место в составе», — сказал журналист Metaratings.ru.
Он добавил, что выбор тренера Луиса Энрике в пользу россиянина оказался неожиданным для многих, поскольку ожидалось, что шанс получит Шевалье.
Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. На его счету 22 матча, контракт действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость голкипера оценивается в 15 миллионов евро.