Плющев: драки хоккеистов из США и Канады произошли из-за заявлений Трампа

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По словам экс-главного тренера сборной России по хоккею Владимира Плющева, драки между американскими и канадскими хоккеистами начались из-за заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Вступила в борьбу политика, хоть все и говорят, что спорт вне нее. Американцы с канадцами стали выяснять отношения на льду после ярких высказываний Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли канадцев задавить», — заявил Плющев.
В игре между сборными США и Канады, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев, первая драка началась сразу после первого вбрасывания. Стычка произошла у Мэттью Ткачака и Брэндона Хэйгела. Следом подрались Брэди Ткачак и Сэм Беннетт. Далее стычка случилась у Джей Ти Миллера и Колтона Парайко.
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