Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием по телефону

Виталий Смирнов (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем почётного президента Олимпийского комитета России (ОКР) и члена Международного олимпийского комитета Виталия Смирнова. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
«Владимир Путин позвонил выдающемуся спортивному деятелю Виталию Смирнову и поздравил его с Днём рождения», — говорится в материале.Телефонный звонок от главы государства стал частью торжеств в честь легендарного спортивного деятеля.
Смирнов, награждённый орденами «Знак Почёта», «Дружбы народов», «Трудового Красного знамени», «Почёта» и тремя степенями ордена «За заслуги перед Отечеством», внёс значительный вклад в развитие олимпийского движения.
Ранее, в интервью ТАСС по случаю юбилея, Смирнов ответил на вопрос о своей мечте такими словами: «Как в старой песне: была бы наша Родина свободной и счастливой, а выше счастья Родины нет в мире ничего. Это мудрые слова. (...) Главное, чтобы страна была свободной, независимой, а это — счастье всех ее людей».
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