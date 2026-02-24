Матч легенд хоккея с военнослужащими дивизии Дзержинского завершился вничью

24 февраля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Команда звёздных хоккеистов провела товарищеский матч с военнослужащими дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Игра состоялась в рамках проекта «Выходи во двор» в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.