Матч легенд хоккея с военнослужащими дивизии Дзержинского завершился вничью
Команда звёздных хоккеистов провела товарищеский матч с военнослужащими дивизии имени Ф.Э. Дзержинского. Игра состоялась в рамках проекта «Выходи во двор» в Ледовом дворце имени Юрия Ляпкина в Балашихе, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Гостями мероприятия стали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, актер театра и кино Роман Толкарев, популярный блогер и актриса Валерия Кожевникова.
Команду легенд представляли прославленные хоккеисты Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Алексей Терещенко, Андрей Коваленко, Сергей Коньков и другие. Капитаном команды выступил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Игра завершилась дружеской ничьей – 17:17.
Матч стал седьмым в серии товарищеских встреч легендарных спортсменов с военнослужащими в рамках проекта «Выходи во двор». Игры проходят с 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва и руководства Росгвардии.
Читайте также: