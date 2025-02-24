Депутат Госдумы высказалась о голах Овечкина

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Депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что счетчик голов российского хоккеиста Александра Овечкина возможно установить на стадионе московского «Динамо». Об этом парламентарий заявила в разговоре с «РБ Спорт».
«Да, конечно, я слышала о предложении установить счетчик голов Александра Овечкина! Я не против. А зачем этому противиться? Тем более, что многие следят за погоней российского хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки. Просто весь вопрос в том, где именно установить? Возможно, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина на стадионе московского «Динамо». Или создать какой-то сайт, где будет вестись подсчет. Но все-таки не на Красной площади, думаю», — резюмировала собеседница, посмеявшись.Ранее сообщалось о хет-трике Овечкина. Благодаря ему у россиянина теперь 882 гола. Таким образом ему осталось забить еще 12 шайб, чтобы достигнуть показателей канадской легенды Уэйна Гретцки.
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