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Депутат Госдумы высказалась о голах Овечкина

Депутат Журова заявила, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Депутат Госдумы Светлана Журова посчитала, что счетчик голов российского хоккеиста Александра Овечкина возможно установить на стадионе московского «Динамо». Об этом парламентарий заявила в разговоре с «РБ Спорт».
«Да, конечно, я слышала о предложении установить счетчик голов Александра Овечкина! Я не против. А зачем этому противиться? Тем более, что многие следят за погоней российского хоккеиста за рекордом Уэйна Гретцки. Просто весь вопрос в том, где именно установить? Возможно, что можно было бы установить счетчик голов Овечкина на стадионе московского «Динамо». Или создать какой-то сайт, где будет вестись подсчет. Но все-таки не на Красной площади, думаю», — резюмировала собеседница, посмеявшись.
Ранее сообщалось о хет-трике Овечкина. Благодаря ему у россиянина теперь 882 гола. Таким образом ему осталось забить еще 12 шайб, чтобы достигнуть показателей канадской легенды Уэйна Гретцки.

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#госдума
Агент Заварухина прокомментировал информацию о переговорах с «Амуром»
24 февраля 2025, 19:07

Алексей Заварухин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Известный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Алексея Заварухина прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Трактора» может возглавить «Амур». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В настоящее время агент находится в Хабаровске и ведет переговоры с руководством клуба. Примечательно, что в ноябре прошлого года «Амур» уже вел переговоры с Заварухиным. На тот момент стороны не смогли прийти к соглашению, передает «РБ Спорт».

Бабаев отметил, что на днях станут известны детали переговоров. Иные подробности агент раскрывать не стал.

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Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани — честь для города
24 февраля 2025, 18:30

Фото: iStock/FotoDuets

Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани является большой честью для города, так как подобное соревнование там еще не проводилось. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Выше на сегодня ничего нет, кроме подобного соревнования. Для нас очень большая честь, для Татарстана, для Казани. Такая личная, наверное, амбиция, что нам доверили провести такой большой турнир на территории нашей базы в Мирном. Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне», — заявил Леонов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, республика уже не впервые доказывает, что Казань является спортивной столицей. При этом чемпионат по лыжам там пройдет впервые.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев также отметил, что лыжный комплекс в Мирном будет в скором доработан и станет еще лучше.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани будет проходить с 1 по 9 марта в поселке Мирный.

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Семин высказался о зарубежных арбитрах
Семин назвал иностранных арбитров не лучшим путем развития
24 февраля 2025, 14:23

Фото: istockphoto/snowflock

Зарубежные арбитры — не лучший путь развития, заявил экс-главный тренер российской сборной по футболу Юрий Семин. Так он отреагировал на анонс появления иностранных судей в Российской Премьер-Лиге. Семина цитирует Metaratings.ru.
«Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей. Ошибки были, есть и будут. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития», — прокомментировал собеседник.
Ранее стало известно, перейдет ли футболист Лорран Перейра де Соуза из бразильского «Фламенго» в ЦСКА. На соответствующий вопрос ответил футбольный агент Тьяго Фрейтас.

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Стал известен оклад Жаркова по новому контракту с «Трактором»
По новому контракту с «Трактором» Жарков получит 25 млн руб
24 февраля 2025, 14:09

Фото: istockphoto/vchal

Сумму в 25 миллионов рублей получит хоккеист-нападающий Владимир Жарков по новому контракту с «Трактором». Об этом пишет портал Metaratings.ru. Текущий договор закончится в конце мая этого года.
Послужной список Жаркова в сезоне-2024/25 насчитывает 51 одну игру с коэффициентом полезности « 9». Кроме того, бомбардир выступал в КХЛ за «Армейцев», «Авангард» и «Салават Юлаев». В НХЛ Жарков играл за «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне у «Трактора» 82 очка в 59 играх. Команда на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Ранее сообщалось, кто сделал хет-трик в матче НХЛ. Кроме того, стало известно, с каким счетом «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».

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#мир
#россия
#спорт
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«Зенит-Казань» уже 20 лет является главным клубом России по волейболу
24 февраля 2025, 13:50

Фото: istockphoto/razihusin

Главным клубом России по волейболу уже на протяжении 20 лет остается «Зенит-Казань», пишет портал Metaratings.ru.
Как отмечают обозреватели, путь клуба начался в «нулевых», и уже в 2004 году волейболисты берут первый трофей. Победа ознаменовала блестящее будущее «Зенита-Казани». Команда является фаворитом на внутренних аренах, еврокубках и клубных чемпионатах.

В качестве подтверждения вышесказанного, авторы приводят небольшую статистику. Согласно ей, клуб «Зенит-Казань» стал чемпионом России в 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годах.

Затем несколько лет становился победителем Лиги чемпионов, а именно, в 2008, 2012, 2015, 2016-м.

Кубок России доставался волейболистам в 2009, 2014, 2015 и 2016-м, а обладателем Суперкубка России «Зенит-Казань» стала в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016-м.

Последняя золотая Лига чемпионов у игроков состоялась в 2018 году.

Ранее эксперт раскрыл, в чем секрет доминирования ВК «Зенит-Казань».

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#мир
#россия
#волейбол
#казань
#спорт
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