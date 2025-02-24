Агент Заварухина прокомментировал информацию о переговорах с «Амуром»

Алексей Заварухин (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Известный агент Шуми Бабаев, который представляет интересы Алексея Заварухина прокомментировал информацию о том, что экс-тренер «Трактора» может возглавить «Амур». Об этом сообщает «РБ Спорт».
В настоящее время агент находится в Хабаровске и ведет переговоры с руководством клуба. Примечательно, что в ноябре прошлого года «Амур» уже вел переговоры с Заварухиным. На тот момент стороны не смогли прийти к соглашению, передает «РБ Спорт».
Бабаев отметил, что на днях станут известны детали переговоров. Иные подробности агент раскрывать не стал.
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Бабаев отметил, что на днях станут известны детали переговоров. Иные подробности агент раскрывать не стал.
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Екатерина Коршунова