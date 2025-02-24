Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани — честь для города

Фото: iStock/FotoDuets
Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани является большой честью для города, так как подобное соревнование там еще не проводилось. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Выше на сегодня ничего нет, кроме подобного соревнования. Для нас очень большая честь, для Татарстана, для Казани. Такая личная, наверное, амбиция, что нам доверили провести такой большой турнир на территории нашей базы в Мирном. Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне», — заявил Леонов на пресс-конференции в «Татар-информе».
По его словам, республика уже не впервые доказывает, что Казань является спортивной столицей. При этом чемпионат по лыжам там пройдет впервые.
Вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев также отметил, что лыжный комплекс в Мирном будет в скором доработан и станет еще лучше.
Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани будет проходить с 1 по 9 марта в поселке Мирный.
Читайте также:
«Зенит-Казань» уже 20 лет является главным клубом России по волейболу
Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки
Абаев раскрыл, от кого зависит исход чемпионской гонки в РПЛ
Элина Позднякова