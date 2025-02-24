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Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани — честь для города

Фото: iStock/FotoDuets

Фото: iStock/FotoDuets

Проведение Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани является большой честью для города, так как подобное соревнование там еще не проводилось. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.
«Выше на сегодня ничего нет, кроме подобного соревнования. Для нас очень большая честь, для Татарстана, для Казани. Такая личная, наверное, амбиция, что нам доверили провести такой большой турнир на территории нашей базы в Мирном. Мы постараемся сделать максимум, приложить все усилия для того, чтобы все прошло на самом высоком уровне», — заявил Леонов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, республика уже не впервые доказывает, что Казань является спортивной столицей. При этом чемпионат по лыжам там пройдет впервые.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев также отметил, что лыжный комплекс в Мирном будет в скором доработан и станет еще лучше.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани будет проходить с 1 по 9 марта в поселке Мирный.

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#казань
Семин высказался о зарубежных арбитрах
Семин назвал иностранных арбитров не лучшим путем развития
24 февраля 2025, 14:23

Фото: istockphoto/snowflock

Зарубежные арбитры — не лучший путь развития, заявил экс-главный тренер российской сборной по футболу Юрий Семин. Так он отреагировал на анонс появления иностранных судей в Российской Премьер-Лиге. Семина цитирует Metaratings.ru.
«Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей. Ошибки были, есть и будут. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития», — прокомментировал собеседник.
Ранее стало известно, перейдет ли футболист Лорран Перейра де Соуза из бразильского «Фламенго» в ЦСКА. На соответствующий вопрос ответил футбольный агент Тьяго Фрейтас.

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#спорт
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Стал известен оклад Жаркова по новому контракту с «Трактором»
По новому контракту с «Трактором» Жарков получит 25 млн руб
24 февраля 2025, 14:09

Фото: istockphoto/vchal

Сумму в 25 миллионов рублей получит хоккеист-нападающий Владимир Жарков по новому контракту с «Трактором». Об этом пишет портал Metaratings.ru. Текущий договор закончится в конце мая этого года.
Послужной список Жаркова в сезоне-2024/25 насчитывает 51 одну игру с коэффициентом полезности « 9». Кроме того, бомбардир выступал в КХЛ за «Армейцев», «Авангард» и «Салават Юлаев». В НХЛ Жарков играл за «Нью-Джерси».

В нынешнем сезоне у «Трактора» 82 очка в 59 играх. Команда на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

Ранее сообщалось, кто сделал хет-трик в матче НХЛ. Кроме того, стало известно, с каким счетом «Вашингтон» разгромил «Питтсбург».

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«Зенит-Казань» уже 20 лет является главным клубом России по волейболу
24 февраля 2025, 13:50

Фото: istockphoto/razihusin

Главным клубом России по волейболу уже на протяжении 20 лет остается «Зенит-Казань», пишет портал Metaratings.ru.
Как отмечают обозреватели, путь клуба начался в «нулевых», и уже в 2004 году волейболисты берут первый трофей. Победа ознаменовала блестящее будущее «Зенита-Казани». Команда является фаворитом на внутренних аренах, еврокубках и клубных чемпионатах.

В качестве подтверждения вышесказанного, авторы приводят небольшую статистику. Согласно ей, клуб «Зенит-Казань» стал чемпионом России в 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годах.

Затем несколько лет становился победителем Лиги чемпионов, а именно, в 2008, 2012, 2015, 2016-м.

Кубок России доставался волейболистам в 2009, 2014, 2015 и 2016-м, а обладателем Суперкубка России «Зенит-Казань» стала в 2010, 2011, 2012, 2015, 2016-м.

Последняя золотая Лига чемпионов у игроков состоялась в 2018 году.

Ранее эксперт раскрыл, в чем секрет доминирования ВК «Зенит-Казань».

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#россия
#волейбол
#казань
#спорт
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Фрейтас оценил возможность перехода Лоррана в ЦСКА летом
Фрейтас: Лорран может перейти в ЦСКА, но сегодня говорить об этом некорректно
24 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бразильский полузащитник «Фламенго» Лорран Перейра де Соуза может перейти к «Армейцам», но сегодня говорить об этом некорректно, сообщил Metaratings.ru агент игрока Тьяго Фрейтас.
«Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист «Фламенго», все его мысли связаны только с этой командой. Обсуждать его будущий клуб на сегодня некорректно», — прокомментировал собеседник.
Контракт Лоррана с «Фламенго» действует до конца декабря 2029 года. По оценкам экспертов Transfermarkt, стоимость бразильца на рынке составляет 12 миллионов евро.

Ранее эксперт высказался об идее матча между российской и молдавской сборными.

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Травма, теракт в США и тайна отцовства единственной дочери: Этери Тутберидзе 51 год, как сложилась жизнь известного тренера
24 февраля 2025, 13:05

Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

Сегодня, 24 февраля, свой 51-й день рождения празднует российский тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. В её активе множество подготовленных спортсменов, среди которых есть и блестящие олимпийские чемпионы. О жизни и карьере выдающегося тренера читайте в материале «Радио 1».

Восходящая звезда Тутберидзе


Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

Этери Тутберидзе появилась на свет в Москве в семье с несколькими детьми, став пятой дочерью. В возрасте четырёх с половиной лет она впервые попробовала кататься на коньках, начав занятия фигурным катанием на стадионе Юных пионеров под руководством тренера Елены Зеленковой. Этери сразу привлекла внимание своей решимостью и стремлением к победе, проявляя упорство и готовность к тренировкам.

Позже она продолжила обучение у мужа Зеленковой, Эдуарда Плинера. Этери, одарённая и усердная спортсменка, демонстрировала сложные элементы в своих выступлениях, но в результате прыжка получила серьёзное повреждение — трещину позвоночника. Травма могла поставить крест на её карьере. Лечение, которое ей назначили, вызвало быстрый рост, что сделало выполнение сложных прыжков невозможным и опасным. Юная спортсменка решила оставить одиночное катание, но не планировала завершать свою карьеру.

Этери Георгиевна начала заниматься танцами на льду, и у неё появились первые успехи. Но в 1990-е годы было непросто, денег на развитие спорта не хватало. Тогда Тутберидзе приняла предложение присоединиться к труппе «Русского балета на льду» и отправиться с ними на гастроли в США.

Пережила теракт в США


Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

В 18 лет Этери переехала в Соединенные Штаты для работы в ледовом шоу Ice Capades. Переезд в составе балета оказался сложным. За границу выпустили только часть труппы, уехавшим больше месяца пришлось ожидать оформления документов оставшихся в России участников.

«Денег не было. Чтобы мы не умерли с голоду, нас водили по баптистским церквям... обедать. Мы должны были отсидеть службу, а после прихожанам выносили воду, какие-то маленькие бутербродики... На катке нам выделили лед, правда, не сразу. Тренировались каждый день с 5 до 7 утра. Когда через месяц собралась вся труппа, то оказалось, что контракт расторгнут, потому что мы не выполнили ряд условий. Какое-то время нашу труппу перетаскивали из одного приюта в другой. В конце концов, поселили в YMCA на этаже для бездомных. Офисные помещения, матрасы на полу. Американцы привозили еду», — цитирует слова Тутберидзе издание sport-express.ru.

В конце концов представление состоялось, и перед участниками открылись широкие возможности. Однако в 1995 году неподалёку от здания общежития, где проживали артисты русского балета, произошёл террористический акт, в результате которого погибли 168 человек и более 680 получили ранения. Фигуристка чудом уцелела, ее спас пожарный, который впоследствии помог ей попасть в ледовое шоу Ice Capades. В итоге она переехала в Цинциннати и в течение четырёх лет участвовала в местных представлениях. Когда пришло время заняться более спокойной работой, Тутберидзе решила стать тренером в России.

Тренерская работа


Этери Тутберидзе (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

В конце девяностых Этери вернулась в Россию, однако найти работу оказалось не так просто — многие спортивные школы отказывали ей в трудоустройстве. Лишь в 2000 году она смогла устроиться в спортивный комплекс в Зеленограде. Этери Тутберидзе занималась с детьми из малообеспеченных семей, которых не принимали в элитные группы. Однако именно из этих ребят она смогла вырастить будущих звёзд фигурного катания. Первой успешной ученицей Этери стала Полина Шелепень, которая впоследствии стала призёром юниорских этапов Гран-при.

В 2014 году на чемпионате Европы произошло знаменательное событие: сразу два её ученика, Юлия Липницкая и Сергей Воронов, заняли призовые места. Липницкая стала чемпионкой, а Воронов получил серебряную медаль. В том же году Юлия завоевала олимпийское золото в Сочи. Имена воспитанниц Этери Тутберидзе известны всему миру: Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алёна Косторная, Камила Валиева и многие другие.

С приходом успехов в команде начались разногласия между спортсменами и наставником. Методы работы Тутберидзе неоднократно становились предметом обсуждения и критики. Её обвиняли в чрезмерной строгости, отсутствии индивидуального подхода к ученикам, а также в чрезмерных нагрузках на тренировках, которые могут привести к травмам.

В ответ на это Этери обычно говорит, что, как правило, спортсмены начинают выражать недовольство её работой уже после того, как они уже получили какие-либо награды. Они полагают, что заслуживают определённых преимуществ и требуют для себя особых условий: то им нужно специальное время для тренировок, то личный хореограф, то неделя отдыха для «перезагрузки». Однако Этери Георгиевна не склонна к уступкам и не даёт никому расслабиться после успеха, требуя продолжать трудиться в том же режиме, что и до победы.

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Дочь Тутберидзе


Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, Глеб Смолкин (Фото: Instagram*@tutberidze.eteri)

В 2003 году в Соединённых Штатах Америки на свет появилась дочь Этери Тутберидзе, которую назвали Дианой Дэвис. Имя отца девочки остаётся неизвестным. В одном из интервью Этери упомянула, что отец Дианы — гражданин США.

У Дианы Дэвис с раннего детства проблемы со слухом. Тугоухость проявилась, когда девочке было всего 2,5 года, из-за того, что ей назначили неправильный курс антибиотиков. Хотя у дочери были проблемы со слухом, Этери Георгиевна не сдалась и начала приобщать девочку к спорту. Диана Дэвис с ранних лет посвятила себя фигурному катанию. В начале своего пути она выступала в одиночном разряде, её наставницей была Этери Тутберидзе. Однако в этом направлении у Дианы не сложилось, и в возрасте тринадцати лет она решила попробовать себя в танцах на льду.

В настоящее время Диана выступает в дуэте с Глебом Смолкиным, сыном известного актёра Бориса Смолкина. Диана и Глеб демонстрировали хорошие результаты в танцах, тренируясь под руководством Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. Однако в 2019 году назад они решили сменить тренера и отправились в США к Игорю Шпильбанду.

В августе 2023 года на соревнованиях Ice Dance International в США дуэт Дианы и Глебы, представляющий Грузию, занял первое место. В октябре этого же года пара одержала победу на турнире Budapest Trophy. В апреле 2024 года Дэвис и Смолкин перешли в канадскую Ледовую академию Монреаля, которая считается одной из лучших в мире.

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