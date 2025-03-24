Матвей Софиян из Луховиц выиграл первенство России по киокусинкай

Фото: пресс-служба администрации м. о. Луховицы
Представитель спортивного центра «Луховицы» Матвей Софиян победил на первенстве России по киокусинкай. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Соревнования собрали свыше 1 тыс. спортсменов из 46 регионов страны. В них участвовали юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет. Местом проведения первенства стал Московский центр боевых искусств.
Читайте также:
Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
БК «Химки» обыграл в Суперлиге команду из Иркутска с разницей в одно очко
Команда из Королёва выиграла масштабный турнир по чир-спорту
«В составе сборной команды Подмосковья на татами боролись 15 воспитанников спортцентра «Луховицы». Софиян выиграл пять поединков, причём три завершил досрочно. Это позволило ему занять первое место», – рассказал президент Московской областной федерации киокусинкай, тренер луховицких спортсменов Василий Богушов.Хороший результат показал ещё один его воспитанник – Владислав Мансуров. Он провёл пять поединков, три из которых выиграл. В итоге Владислав занял четвёртое место.
Читайте также:
Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку
БК «Химки» обыграл в Суперлиге команду из Иркутска с разницей в одно очко
Команда из Королёва выиграла масштабный турнир по чир-спорту
Лора Луганская