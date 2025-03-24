Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку

«Благодаря работе «горячей линии», жители могут оперативно получить информацию и ответы на волнующие их вопросы. Также это дает возможность руководителям принимать решения в организации работы. С начала года на «горячую линию главного врача» поступило более 76 тыс. звонков», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.