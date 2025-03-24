Подмосковные юниоры выиграли четыре золота первенства России по шорт-треку

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области завоевала четыре золотые награды на первенстве России по шорт-треку. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В индивидуальных стартах трижды на высшую ступень пьедестала поднялась Фаиля Аймалетдинова. Она показала лучшее время на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Кроме того, Аймалетдинова выступала в составе подмосковной сборной в эстафете на 3000 м. Вместе с ней честь региона отстаивали Алиса Руссу, Вероника Шарай, Елена Купалева и Анастасия Козулина. Юниорки из Московской области пришли к финишу первыми, опередив сборные Санкт-Петербурга и Москвы», – говорится в сообщении.Первенство России по шорт-треку состоялось с 20 по 23 марта в Саранске. В нём участвовали юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет.
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