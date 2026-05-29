Студенты протестируют подтверждение льготного статуса через MAX

29 мая 2026, 19:17

оригинал Фото: АО «Центральная ППК»

ЦППК вместе с Российским университетом транспорта, ФГБУ «СИЦ Минтранса России» и национальным мессенджером MAX тестируют новый функционал подтверждения льготного статуса студента. Проверять будут, прежде всего, эргономичность и скорость, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





В рамках тестирования будет собрана обратная связь, чтобы при необходимости оптимизировать работу системы к началу учебного года. Тестирование пройдёт на территории университета в институтах и академиях.

«Мы уделяем огромное внимание удобству своих сервисов для пассажиров. Сейчас проводим тестирование нового функционала подтверждения студенческой льготы с помощью Цифрового ID в MAX в режиме онлайн. Планируем учесть все аспекты – от скорости работы до деталей интерфейса. РУТ (МИИТ) – ведущий отраслевой университет России с сильнейшей научной базой, который готовит будущих транспортников. Студенты могут повлиять на будущее транспортной отрасли и принять участие в настоящем исследовании, от которого будет зависеть функционал льготы на пригородном транспорте для всей страны», – сказал заместитель гендиректора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.