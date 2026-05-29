Студенты протестируют подтверждение льготного статуса через MAX
ЦППК вместе с Российским университетом транспорта, ФГБУ «СИЦ Минтранса России» и национальным мессенджером MAX тестируют новый функционал подтверждения льготного статуса студента. Проверять будут, прежде всего, эргономичность и скорость, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В рамках тестирования будет собрана обратная связь, чтобы при необходимости оптимизировать работу системы к началу учебного года. Тестирование пройдёт на территории университета в институтах и академиях.
«Мы уделяем огромное внимание удобству своих сервисов для пассажиров. Сейчас проводим тестирование нового функционала подтверждения студенческой льготы с помощью Цифрового ID в MAX в режиме онлайн. Планируем учесть все аспекты – от скорости работы до деталей интерфейса. РУТ (МИИТ) – ведущий отраслевой университет России с сильнейшей научной базой, который готовит будущих транспортников. Студенты могут повлиять на будущее транспортной отрасли и принять участие в настоящем исследовании, от которого будет зависеть функционал льготы на пригородном транспорте для всей страны», – сказал заместитель гендиректора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.В дальнейшем тестирование могут расширить на другие вузы.
Цифровой ID представляет собой QR-код, который подтверждает статус обучающегося для оформления льготного билета. Для его получения нужно установить мессенджер MAX, выбрать в настройках раздел «Цифровой ID» и пройти авторизацию через госуслуги. После подтверждения согласия на обработку данных и биометрии пользователю останется сделать фото по инструкции на экране. Проверка данных занимает около минуты.
Кассиры и кассиры-контролёры ЦППК уже прошли обучение. Благодаря интеграции технологии с порталом «Госуслуги» сотрудники смогут считывать QR-коды специальными сканерами. Принять участие в тестировании можно и на станциях. Для этого нужно поделиться впечатлениями с кассиром или написать в личные сообщения в группе «Центральная ППК» в ВК.
Сервис доступен во всех регионах присутствия ЦППК, в том числе в Москве и Подмосковье, Калужской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Смоленской и Курской областях. Как отметили в Минтрансе, персональные данные пользователей надёжно защищены. При проверке QR-кода сотрудник видит только подтверждение льготного статуса пассажира без доступа к другим данным.