В мессенджере MAX появился каталог цифровых сервисов Подмосковья
Жители Подмосковья теперь могут перейти в нужный цифровой сервис через бот в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Уже сейчас в боте «Цифровые сервисы МО» можно найти более 100 региональных ресурсов, и их список будет пополняться.
«Переход в цифровой сервис через бот в мессенджере удобнее и быстрее, чем запросы в поисковиках. Навигация простая, команды понятные. Чтобы найти нужное, достаточно пары кликов. Сегодня такая функция уже стала более привычной», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Для удобства сервисы сгруппированы по таким сферам, как здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и другие. При переходе в конкретный блок открывается список сайтов и чат-ботов, а редирект переводит на нужный ресурс. Так, из раздела «Культура» можно перейти на порталы «Библиотеки Подмосковья», «Дома культуры» и «Киноплатформа Подмосковья».
В боте собраны также официальные региональные и муниципальные каналы в MAX – губернатора, региональных министерств, глав муниципалитетов. Жители могут подписаться на нужный канал, чтобы оперативно получать информацию о событиях в регионе.
Чтобы начать пользоваться каталогом, достаточно запустить бота мессенджере и нажать в меню «Открыть».