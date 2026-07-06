В мессенджере MAX появился каталог цифровых сервисов Подмосковья

06 июля 2026, 20:31

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья теперь могут перейти в нужный цифровой сервис через бот в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Уже сейчас в боте «Цифровые сервисы МО» можно найти более 100 региональных ресурсов, и их список будет пополняться.

«Переход в цифровой сервис через бот в мессенджере удобнее и быстрее, чем запросы в поисковиках. Навигация простая, команды понятные. Чтобы найти нужное, достаточно пары кликов. Сегодня такая функция уже стала более привычной», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.