МБУ «Содержание и благоустройство» поддерживает чистоту и порядок в Раменском округе

30 июля 2025, 21:21

В Раменском муниципальном округе Московской области МБУ «Содержание и благоустройство» занимает ведущие позиции в регионе по качеству проведения работ. Бюджетное учреждение регулярно проводит уборку улиц и поддерживает чистоту и порядок. Особое внимание уделяется благоустройству, что способствует созданию ухоженной и комфортной городской среды.

Отмечается, что в планах у учреждения обновить ещё 900 неэнергоэффективных светильников и улучшить уличное освещение на 15 территориях округа, чтобы сделать улицы безопаснее и комфортнее в вечернее время.

МБУ «Содержание и благоустройство» представило обширный план работ, направленный на улучшение жизни в Раменском округе. В данном проекте основными направлениями выделили ремонт дорог и обновление общественных пространств.Помимо этого, организация отчиталась по программе «Светлый город», по результатам которой на территории г. Раменское были заменены более 1800 неэнергоэффективных светильников и установлены 70 новых шкафов управления наружным освещением.