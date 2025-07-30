В Подмосковье запустили чат-бот по капремонту многоквартирных домов
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запустил в регионе новый чат-бот по капремонту МКД. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
«Чат-бот работает круглосуточно. Он позволяет пользователям просто и быстро получать актуальную информацию о проведении капремонта в их домах. Функционал чат-бота включает актуальные сроки проведения капремонта; виды работ; данные о заказчике и подрядной организации и информацию о гарантийных обязательствах. Также предусмотрена возможность направить обращение в фонд», – говорится в сообщении.Как отметили в ведостве, сервис уже подтвердил свою эффективность – им активно пользуются жители Подольска.
Чтобы начать использовать бот, достаточно перейти по ссылке и начать диалог. Для удобства чат с ботом можно закрепить - тогда он не потеряется среди других сообщений.