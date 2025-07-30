В Раменском наградили лучших работников отрасли торговли
День работника торговли в России отмечают ежегодно в четвёртую субботу июля. В честь праздника в подмосковном городе Раменское прошло торжественное мероприятие, где наградили лучших работников отрасли торговли.
Розничная торговая сеть Раменского муниципального округа представлена 654 стационарными объектами, 356 предприятиями общественного питания, 4 рынками (включая 2 сельскохозяйственных), 805 предприятиями бытового обслуживания и 305 нестационарными торговыми объектами.
«Каждый день вы взаимодействуете со множеством покупателей. От вашего труда зависит настроение в обществе. Это непростой труд, достойный уважения», — заявил заместитель главы Раменского округа Павел Коровин.
От лица главы Раменского округа Эдуарда Малышева Коровин вручил благодарственные письма. За профессионализм, вклад в развитие сферы и высокий уровень обслуживания были отмечены многие специалисты в отрасли торговли.