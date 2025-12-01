МЧС и церковные власти будут вместе укреплять противопожарную безопасность

01 декабря 2025, 19:05

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

В городском округе Пушкинский представители МЧС России и РПЦ заключили соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка чрезвычайного ведомства.





Там отметили, что это событие направлено на укрепление безопасности и духовно-нравственных основ общества.

«Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Пушкинский и представители Русской православной церкви подписали совместный «Календарный план – Содействие». Этот документ направлен на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное просвещение, проведение разъяснительной работы в сфере пожарной безопасности на всей территории округа», – отметили в ведомстве.