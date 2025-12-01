Пушкинские гимнастки завоевали на крупном турнире в Орехово-Зуеве три бронзы

01 декабря 2025, 16:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

Воспитанницы спортклуба «Динамо-Ивантеевка» успешно представили городской округ Пушкинский на масштабном турнире по художественной гимнастике памяти Валентины Кострицы. Он завершился в Орехово-Зуеве, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.