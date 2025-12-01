Пушкинские гимнастки завоевали на крупном турнире в Орехово-Зуеве три бронзы
Воспитанницы спортклуба «Динамо-Ивантеевка» успешно представили городской округ Пушкинский на масштабном турнире по художественной гимнастике памяти Валентины Кострицы. Он завершился в Орехово-Зуеве, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соревнования собрали спортсменок из десятков городов Подмосковья и других регионов России. В групповых соревнованиях выступили около 230 участниц, в личных программах – порядка 260.
«Юные гимнастки продемонстрировали не только высокий уровень мастерства, но и несгибаемый спортивный характер. Их упорный труд и целеустремлённость принесли заслуженные награды. В программе второго юношеского разряда бронзу завоевала Милана Прокудина. Среди участниц первого юношеского разряда третье место заняла Мария Андронова. А в программе первого спортивного разряда отличилась Элина Бугаева. Став бронзовым призёром, она получила путевку в финал, куда вышли 30 лучших спортсменок», – рассказали в администрации.
Там добавили, что гимнастки готовились к соревнованиям под руководством тренеров Ирины Лятиной, Маргариты Сониной и Любови Свиридовой.
