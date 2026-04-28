МЧС Подмосковья продолжает работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Подмосковные спасатели работают в режиме повышенной готовности, чтобы минимизировать последствия мощного снежного циклона. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управление МЧС по Московской области.





Снегопад в Московском регионе начался в ночь на понедельник и продолжается во вторник. Стихия сопровождается налипанием мокрого снега на провода и деревья, а также ветром до 20 м/с.



По данным ведомства, в регионе упало 1414 деревьев, от них в Московской области за два дня пострадали семь человек. Повреждения получили 514 автомобилей.



Уборкой деревьев заняты 127 бригад численностью 452 человека и 127 единиц техники.

«Работу ведёт межведомственный штаб, способный решать любые задачи в случае происшествий из-за погодных условий. Организована совместная работа спасателей, сотрудников полиции, скорой помощи и дорожных служб. Все они готовы немедленно отреагировать на возможные чрезвычайные ситуации», – сказали РИА Новости в подмосковном главке МЧС.