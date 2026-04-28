В Московской области за сутки восстановили более 480 повреждённых циклоном ЛЭП
Подмосковные энергетики за прошедшие сутки отремонтировали более 480 линий электропередачи, повреждённых во время прохождения снежного циклона. Самая сложная ситуация – на севере региона, сообщили в компании «Россети Московский регион».
Сотрудники компании продолжают восстановительные работы в Московской области, где второй день продолжается снежная буря.
«За сутки отремонтировали 482 ЛЭП, убрали с проводов свыше 300 деревьев. В ночных работах участвовали 138 бригад и 166 единиц спецтехники», – рассказали в компании.С утра вторника группировку энергетиков усилили до 283 бригад. Они продолжат работать круглосуточно до полного восстановления электроснабжения потребителей.
«Сейчас самая сложная ситуация – в Клину, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Дмитрове. Там на отдельных участках из-за последствий стихии затруднён проезд к местам повреждений. На особом контроле – социально значимые объекты. Для их электроснабжения при необходимости используют резервные источники питания», – отметили в компании «Россети Московский регион».Ранее сообщалось, что циклон вызвал в Московском регионе аномальный для конца апреля снегопад и штормовой ветер с порывами до 23 м/с. В Подмосковье за сутки выпало около 12 миллиметров снега. Это абсолютный рекорд для 27 мая за последние 55 лет.