В Московской области за сутки восстановили более 480 повреждённых циклоном ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Подмосковные энергетики за прошедшие сутки отремонтировали более 480 линий электропередачи, повреждённых во время прохождения снежного циклона. Самая сложная ситуация – на севере региона, сообщили в компании «Россети Московский регион».





Сотрудники компании продолжают восстановительные работы в Московской области, где второй день продолжается снежная буря.

«За сутки отремонтировали 482 ЛЭП, убрали с проводов свыше 300 деревьев. В ночных работах участвовали 138 бригад и 166 единиц спецтехники», – рассказали в компании.

«Сейчас самая сложная ситуация – в Клину, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Дмитрове. Там на отдельных участках из-за последствий стихии затруднён проезд к местам повреждений. На особом контроле – социально значимые объекты. Для их электроснабжения при необходимости используют резервные источники питания», – отметили в компании «Россети Московский регион».