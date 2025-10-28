В Наро-Фоминске ученики проверили ход ремонта своей школы

28 октября 2025, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Школу №5 в Наро-Фоминске капитально ремонтируют. Посмотреть, как идут работы, учеников пригласил глава городского округа Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время демонтаж в здании завершён на 75%. Через две-три недели строители начнут возводить новые конструкции.





«Ребята своими глазами увидели, как действует спецтехника и роботы-помощники», — говорится в сообщении.