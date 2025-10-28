В Наро-Фоминске ученики проверили ход ремонта своей школы
Школу №5 в Наро-Фоминске капитально ремонтируют. Посмотреть, как идут работы, учеников пригласил глава городского округа Роман Шамнэ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время демонтаж в здании завершён на 75%. Через две-три недели строители начнут возводить новые конструкции.
«Ребята своими глазами увидели, как действует спецтехника и роботы-помощники», — говорится в сообщении.Школьники также приняли участие в обсуждении будущего облика здания. В частности, они попросили сохранить фирменный стиль, который разрабатывали сами, и предложили варианты перепланировки некоторых кабинетов. Глава подрядной организации Константин Тикалович пообещал учесть их мнение.
Следующую экскурсию по школе для ребят планируют провести в декабре, когда в здании будут идти созидательные работы.