ВРИП главы Павлово-Посадского округа осмотрел город и встретился с жителями
Объезд территории Павловского Посада провёл временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Балашов проверил состояние дворов и улиц, а также обсудил с местными жителями актуальные вопросы.
«В частности, жильцы дома №93 по улице Кирова пожаловались на состояние крыши. Эту проблему управляющая компания должна решить в течение двух недель. Кроме того, дом обследуют на предмет аварийности», — говорится в сообщении.ВРИП главы также дал поручение убрать порубочные остатки у дома №4А по Интернациональной улице, скосить траву у лицея на улице 1 Мая, на территории «Сити Центра», в Первомайском квартале, в Усовском переулке и на улицах Чехова и Кузьмина, привести в порядок территорию на Сенной улице после работ Мосводоканала и благоустроить дворы.