Жителей Подмосковья приглашают на бесплатный онкоскрининг 30 мая

28 мая 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

День открытых дверей проведут в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.





Все желающие в возрасте от 18 лет смогут пройти проверки на разные виды онкозаболеваний. В частности, будет проводиться диагностика дыхательных путей, ЖКТ и новообразований кожи. Кроме того, для мужчин предусматривается ПСА-тестирование для проверки состояния предстательной железы, а для женщин — УЗИ молочных желез и маммография.





«В подмосковных центрах амбулаторной онкологической помощи регулярно проводятся дни открытых дверей. Они направлены на раннее выявление заболеваний. С начала года такой возможностью воспользовались уже свыше 2 900 жителей Московской области», — отметил зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.