Медаль Минздрава РФ вручили заместителю главного врача Каширской больницы
Заместителя главного врача Каширской больницы Татьяну Валентиновну Пономареву знают многие жители округа, особенно родители маленьких пациентов. Татьяна Валентиновна долгое время работает педиатром и посвятила медицине более 40 лет, отметили в Администрации городского округа Кашира.
Она родом из Екатеринбурга. Пришла работать в сферу здравоохранения Каширы в 1984 году. Сначала была врачом-интерном в детской поликлинике, а в 1985 году стала участковым педиатром.
Сегодня на учете в детской поликлинике числится 10 250 детей с территории всего муниципального образования. В своей работе она активно взаимодействует с родителями, объясняет важность своевременной вакцинации.
«Это в корне ошибочное мнение. Нам приходится многих родителей убеждать не совершать такой ошибки и приводить детей на прививки. Ведь это риск, который потом может негативно сказаться на здоровье ребенка», — сказала Татьяна Валентиновна.За годы работы она не раз получала награды и знаки поощрения. В 2025 году Татьяну Пономареву отметили медалью Минздрава РФ «За заслуги перед отечественным здравоохранением».