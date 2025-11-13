Медаль Минздрава РФ вручили заместителю главного врача Каширской больницы

13 ноября 2025, 19:10

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

Заместителя главного врача Каширской больницы Татьяну Валентиновну Пономареву знают многие жители округа, особенно родители маленьких пациентов. Татьяна Валентиновна долгое время работает педиатром и посвятила медицине более 40 лет, отметили в Администрации городского округа Кашира.





Она родом из Екатеринбурга. Пришла работать в сферу здравоохранения Каширы в 1984 году. Сначала была врачом-интерном в детской поликлинике, а в 1985 году стала участковым педиатром.



Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

Сегодня на учете в детской поликлинике числится 10 250 детей с территории всего муниципального образования. В своей работе она активно взаимодействует с родителями, объясняет важность своевременной вакцинации.





«Это в корне ошибочное мнение. Нам приходится многих родителей убеждать не совершать такой ошибки и приводить детей на прививки. Ведь это риск, который потом может негативно сказаться на здоровье ребенка», — сказала Татьяна Валентиновна.