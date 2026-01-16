Достижения.рф

В Подмосковье рассказали, как быстро оплатить ЖКУ одной квитанцией

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области жителям напомнили о возможностях единого платежного документа (ЕПД). Это квитанция, которая объединяет все начисления за жилищно-коммунальные услуги и заменяет сразу несколько бумажных платежек. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отмечают: ЕПД помогает лучше контролировать расходы на ЖКУ и экономит время при оплате.



Все больше жителей выбирают цифровой формат. Электронная квитанция приходит сразу, не теряется и защищена от подделок.

Кроме того, отказ от бумажных платежек снижает затраты на печать и доставку и позволяет ежегодно сохранять до 100 тонн древесины. Оплатить единый платежный документ можно за несколько минут.

Для этого подойдут:

  • личный кабинет и кнопка моментальной оплаты на сайте;
  • ЕПД на региональном портале государственных услуг;
  • отделения банков, терминалы и онлайн-сервисы.
В Минчистоты Московской области отмечают, что своевременная оплата через цифровые сервисы помогает избежать пеней и избавляет от необходимости хранить стопки бумажных квитанций.


Ирина Паршина

