В Подмосковье рассказали, как быстро оплатить ЖКУ одной квитанцией

16 января 2026, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области жителям напомнили о возможностях единого платежного документа (ЕПД). Это квитанция, которая объединяет все начисления за жилищно-коммунальные услуги и заменяет сразу несколько бумажных платежек. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья отмечают: ЕПД помогает лучше контролировать расходы на ЖКУ и экономит время при оплате.





Все больше жителей выбирают цифровой формат. Электронная квитанция приходит сразу, не теряется и защищена от подделок.



Кроме того, отказ от бумажных платежек снижает затраты на печать и доставку и позволяет ежегодно сохранять до 100 тонн древесины. Оплатить единый платежный документ можно за несколько минут.



Для этого подойдут: