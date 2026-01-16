Около 6 000 дворников вышли на уборку последствий снегопада в Подмосковье

16 января 2026, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около 6 000 дворников вышли на улицы Подмосковья для уборки снега после сильных морозов и обильных осадков. В регионе установилась температура от –17 до –7 градусов, а высота снежного покрова в отдельных муниципалитетах достигла 47 сантиметров. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





В первую очередь коммунальные службы расчищают входные группы жилых домов, лестницы, тротуары и подъезды к контейнерным площадкам. Эти зоны приводят в порядок в приоритетном порядке, чтобы жители могли безопасно выходить из домов и выносить мусор.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, коммунальные службы оперативно реагировали на обращения жителей еще до прихода циклона.

«С 30 декабря по 8 января все жалобы, которые поступали в ЦУР, мы сразу же направляли инспекторам в муниципальные бюджетные учреждения и контролировали, насколько быстро они отрабатывались. В среднем 80% обращений закрывались в течение одного дня», — рассказал Владислав Мурашов.

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Мы заранее видели его приближение и подготовили план действий. В первую очередь было необходимо максимально расчистить дороги, чтобы люди не выезжали на заснеженные трассы, не рисковали. А далее мы ввели дополнительные ресурсы – до 7 500 единиц техники, 3 700 ручных роторов, более 28 000 дворников и 3 000 дорожных рабочих», — подчеркнул вице-губернатор.