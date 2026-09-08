Медик из Коломны Моркунцова стала призёром Всероссийского конкурса врачей
Врач общей практики Коломенской больницы Олеся Моркунцова заняла третье место во Всероссийском конкурсе врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием. Она стала призёром в номинации «Лучший врач общей практики», сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Конкурс проводит Министерство здравоохранения России. Специалист принимает пациентов в Озёрской поликлинике.
«Врачи Подмосковья традиционно показывают высокие результаты на Всероссийском конкурсе врачей. В этом году отличилась врач Коломенской больницы Олеся Моркунцова. Для нас особенно важно, что профессиональные достижения наших специалистов получают высокую оценку на федеральном уровне», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Моркунцова окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова в 2012 году и начала работать в Озёрской поликлинике. С 2013-го была участковым врачом-терапевтом, а через два года прошла профессиональную переподготовку по специальности «Врач общей практики». Сегодня она помогает пациентам с широким спектром заболеваний.
«Быть врачом общей практики – значит первым приходить на помощь пациентам с разными патологиями. Я постоянно расширяю свои знания и навыки, чтобы пациенты могли получить помощь максимально близко к дому. Для меня современный врач – не только диагност, но и навигатор, координатор и партнёр пациента на пути к здоровью», – сказала Олеся.Профессиональные достижения специалиста отмечены не в первый раз. В 2023 году Олеся Моркунцова стала лауреатом премии «Подмосковный врач».