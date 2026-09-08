В школе Талдома открыли автогородок для учеников
Автогородок для практических занятий по правилам дорожного движения открыли в одной из школ Талдома. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В открытии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и юные инспекторы дорожного движения.
«Юные инспекторы показали ученикам, как правильно переходить улицу и читать дорожные знаки», — говорится в сообщении.В автогородке есть дороги со сложной разметкой, пешеходные переходы и светофоры. Это позволит моделировать на занятиях различные ситуации и проводить обучение в игровой форме.
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