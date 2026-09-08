В Подмосковье стартовала эколого-патриотическая акция по сбору макулатуры

08 сентября 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба акции «V Единстве Za Победу»

Новый сезон эколого-патриотической акции «V Единстве Za Победу» стартовал в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





Чтобы принять в участие в акции, достаточно сдать макулатуру в специальный пункт приёма. Средства, вырученные за это вторсырьё, пойдут на покупку гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и жителей новых и приграничных российских регионов.





«Сдавать можно газеты, книги, журналы и другую печатную продукцию, бумажную упаковку, картон и офисную бумагу», — говорится в сообщении.