Медик из Подмосковья спасала жизни в прифронтовом госпитале в зоне СВО

11 февраля 2026, 17:32

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врачи Коломенского перинатального центра продолжают помогать людям даже в самых сложных условиях. Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории Татьяна Косенко с 26 января по 10 февраля 2026 года работала в командировке в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.





Она оказывала помощь пострадавшим на базе Курской областной многопрофильной клинической больницы. Татьяна Косенко — опытный специалист с большим стажем. В 1995 году она окончила Военно-медицинский факультет Самарского медицинского университета по специальности «Лечебное дело», а в 1998 году завершила обучение в 68 интернатуре медицинского состава округа по специальности «Анестезиология и реаниматология».



За годы работы врач неоднократно выезжала в сложные регионы, где требовалась экстренная медицинская помощь.



«Мой девиз — не просто обладать знаниями, а сохранять профессионализм и стойкость в сложных ситуациях, поддерживать веру, даже когда кажется, что надежды нет. Труд врачей — важный вклад в приближение мира, добра и жизни для всех нас», — рассказала врач анестезиолог — реаниматолог высшей категории отделения анестезиологии и реаниматологии для женщин Коломенского перинатального центра Татьяна Косенко.