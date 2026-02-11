В Подмосковье снизилось заболеваемость ВИЧ

11 февраля 2026, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области по итогам прошлого года составила 19,8 случая на 100 тысяч населения. Это на 15,7% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Работу по своевременному выявлению и лечению больных ВИЧ проводит региональный Центр профилактики и борьбы со СПИДом.





«Современная терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить обычной жизнью. Они могут не только эффективно работать, но и рожать здоровых детей. Лечение пациентам назначают в день постановки диагноза», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.