В Подмосковье снизилось заболеваемость ВИЧ
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Московской области по итогам прошлого года составила 19,8 случая на 100 тысяч населения. Это на 15,7% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Работу по своевременному выявлению и лечению больных ВИЧ проводит региональный Центр профилактики и борьбы со СПИДом.
«Современная терапия позволяет пациентам с ВИЧ жить обычной жизнью. Они могут не только эффективно работать, но и рожать здоровых детей. Лечение пациентам назначают в день постановки диагноза», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин.Бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ можно в специализированных кабинетах в поликлиниках региона, в Центре профилактики и борьбы со СПИДом в Котельниках и на выездных акциях.