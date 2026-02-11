В Центре Рошаля провели уникальную операцию на сердце 12-летней девочки
Уникальную операцию без разрезов провели на сердце 12-летней пациентки с синдромом Вольфа-Паркинсона-Вайта врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При синдроме Вольфа-Паркинсона-Вайта в сердце получает дополнительные электрические импульсы, из-за чего возникает опасное учащённое сердцебиение.
«Мы провели высокотехнологичную операцию по исправлению этого врождённого порока. Уникальность вмешательства состояла в использовании навигационной системы, которая в реальном времени строит 3D-модель сердца с распространением электроимпульса», — рассказал кардиолог-аритмолог Василий Меньшиков.Врачи ввели через бедренную артерию катетеры-датчики, увидели созданную с их помощью 3D-модель и через второй катетер подали радиочастотный импульс, который устранил проблему и при этом не повредил здоровые ткани. Сразу после этого сердцебиение пациентки пришло в норму.