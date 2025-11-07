Медики из Донецка посетили один из ведущих перинатальных центров Подмосковья

07 ноября 2025, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Наро-Фоминском перинатальном центре провели экскурсию для делегации Донецкого республиканского перинатального центра имени профессора В. К. Чайки. Такие мероприятия помогают укреплять профессиональное сотрудничество и способствуют обмену опытом между медицинскими учреждениями, отметили в подмосковном Минздраве.





Гости познакомились с организацией работы лучшего перинатального центра России. Программа визита включала подробную экскурсию по отделениям: женская консультация, дневной стационар, отделение патологии беременности и школа осознанного родительства. Особое внимание коллег из Донецка привлекли современные подходы к послеродовой реабилитации, работа службы заботы и проект для подростков «Пора всё знать».



​Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области



«Для нас большая честь принимать коллег из Донецка. Мы рады поделиться опытом и организационными решениями, которые помогают нам оказывать помощь на высоком уровне. Такой профессиональный диалог полезен для всех сторон», — отметила главный врач центра Людмила Кещьян.

