Российские и зарубежные врачи делятся опытом на IX Съезде терапевтов Подмосковья

Около 900 участников собрал за два дня работы в региональном Доме правительства и МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского IX Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области. Ещё более 2000 медиков приняли участие в форуме по видеоконференцсвязи.





Тема съезда в этом году – «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения».

«Съезд собрал свыше 3000 участников не только из Подмосковья, но и из всей центральной части России, а также зарубежных коллег. Ключевая тема – искусственный интеллект в здравоохранении, работе врача первичной практики. Подмосковье – лидер в цифровых новациях. Мы активно внедряем сервисы, направленные на помощь врачам первичного звена, специалистам в стационаре. Это обработка рентгенологических и КТ-снимков, результатов электрокардиограмм и так далее», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

«В МОНИКИ активно развивается международная деятельность. Заключаем несколько соглашений, подписываем меморандум о научной и образовательной деятельности с разными странами. В съезде участвуют около 1700 ординаторов. Это отличная площадка для обмена опытом, возможность послушать ведущих специалистов. Мы активно работаем с молодёжью. В этом году прошла олимпиада для молодых ученых-стоматологов, и лучших мы отправили на стажировку в один из институтов Турции, с которым сотрудничаем. Они неделю перенимали опыт зарубежных коллег», – рассказала замдиректора МОНИКИ по науке и международным связям Екатерина Какорина.

«Поговорили о сотрудничестве учёных-стоматологов России и Таджикистана. У нас есть договор с МОНИКИ. Работаем, помогаем друг другу. Наши ординаторы приезжают сюда и получают дипломы. Недавно у нас были ваши аспиранты с кафедры хирургической стоматологи, имплантологии. У вас в стране развитие технологий в здравоохранении на очень высоком уровне, но мы также стараемся не отставать», – отметил заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Таджикистана Гаюр Ашуев.

«Планировать и проводить любое стоматологическое лечение нужно с учётом междисциплинарного подхода. Часто приходят пациенты с общесоматическими заболеваниями, и мы привлекаем специалистов общего профиля. Кроме того, давно применяем цифровое планирование дентальной имплантации. Оно включает многоэтапное лечение. В этом участвуют несколько специалистов – ортодонт, ортопед, гигиенист, хирург-стоматолог. Сегодня у нас современные технологии применяют на высоком уровне, идём в ногу со временем», – заявила заведующая кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Малкан Амхалова.