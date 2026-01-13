Неонатальный скрининг в Подмосковье за год прошли 66 000 новорождённых
В Московской области более 66 000 новорождённых прошли в 2025 году неонатальный скрининг. Таким данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Исследование выявляет 36 генетических заболеваний, в том числе врождённый гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию и другие.
«Ранняя диагностика играет главную роль в лечении любых заболеваний, в том числе генетических. Неонатальный скрининг позволяет своевременно начать диспансерное наблюдение и терапию. В прошлом году такое исследование в Московской области прошли более 66 000 малышей. У 103 из них выявили заболевания», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Исследование проводят в первые дни жизни ребёнка путём забора крови из пятки. Если врачи выявят отклонения от нормы, с родителями свяжется специалист медицинской организации и разъяснит дальнейшие действия.